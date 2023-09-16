Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
Tokat'ın Niksar ilçesinde, emekli öğretmen 68 yaşındaki Sabit Ülker, eski kiracısı 40 yaşındaki Mehmet Ali Ş. tarafından çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Mehmet Ali Ş., ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken Ülker'in 20 yerinden bıçak yarası aldığı ileri sürüldü
Tokat'ta olay, saat 10.00 ısrarlarında Niksar ilçesi Melikgazi Mahallesi, Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Emekli öğretmen Sabit Ülker (68) evinde tadilat yaparken, yanına eski kiracısı Mehmet Ali Ş. (40) geldi.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
DHA ve AA'da yer alan habere göre burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında Mehmet Ali Ş., yanında bulunan bıçakla Ülker'i 20'ye yakın yerinden bıçakladı.
AMBULANSTA HAYATINI KAYBETTİ
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ülker, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ülker, burada yapılan müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi´ne sevk edilirken ambulansta hayatını kaybetti.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
Olayın ardından kaçan Mehmet Ali Ş., ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.