Kiracıların dikkatine! Kira sözleşmesi için e-Devlet şartı geliyor!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren bir açıklama yaptı. Buna göre; kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden yapılacak. Yeni uygulama ile kayıt dışı durumların önüne geçilmesi hedefleniyor. İşte, detaylar...
Bu zamana dek kira anlaşmaları, iki taraf arasındaki kira kontratına dayanıyordu. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni bir düzenlemenin kapıda olduğunu açıkladı. Buna göre; kira sözleşmeleri artık e- Devlet üzerinden yapılacak. İşte, Bakan Şimşek'in açıklamaları ve detaylar...
KİRA SÖZLEŞMELERİNE E-DEVLET YENİ DÜZENLEMESİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı televizyon programında gündemi değerlendirdi. Kayıt dışılık ile mücadele edeceklerini söyleyen Şimşek, bu kapsamda kira sözleşmelerinin de gündemde olduğunu söyledi.
Buna göre; kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak böylece tüm vatandaşların, eksiksiz bir şekilde kira beyannamesi verilmesi sağlanacak.
"AMACIMIZ GÖNÜLLÜ UYUMU ARTIRMAK"
Kira sözleşmelerinde yapılacak düzenlemelerle ilgili de konuşan Şimşek, "Niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet'ten yapmak. Son iki ayda 420 binden fazla kapıyı çaldık, elimizdeki bilgilerle, fiili durumu karşılaştırdık. Bizim amacımız gönüllü uyumu artırmak. Bu ayın sonunda kira beyannamesi verilmesi lazım. Bu kira beyannamelerini verilmesini sağlamak bizim açımızdan önemli. Çünkü verilmeyen beyannamelere ilişkin nisanda inceleme yaparsak, mükellef daha ağır sonuçlarla karşılaşabilir. Elimizde çok somut bilgi var. Amacımız gönüllü uyumu artırarak vatandaşın beyanname vermesini sağlamak" dedi.