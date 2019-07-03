Kira sözleşmesi, diğer adıyla kira kontratı, ev veya iş yeri gibi bir mülk kiralanacağı zaman kiracı ile mülk sahibi arasında yapılan yazılı anlaşmadır. Taraflar arasında yaşanabilecek sorunların önüne kira sözleşmesiyle geçilmiş olunur. İmzalanan kontrat ile her iki tarafın da hakları yasal olarak güvence altındadır.

Kira kontratı hemen her kırtasiyede bulabileceğiniz 4 sayfadan ibaret olan tek tip sözleşmelerdir. Kiracı ile kiraya veren kişi arasında imzalanması gereken kira sözleşmesi nasıl hazırlanır?

KİRA SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Mülk sahibi ile kiralayan kişi arasında düzenlenen sözleşmeye kira sözleşmesi denir. Kira kontratı, Türk Borçlar Kanunu 29. maddesinde ise "Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme" şeklinde tanımlanır.

KİRA SÖZLEŞMESİ NASIL HAZIRLANIR?

Kiraya veren mülk sahibi ve mülkü kiralayan arasında yapılan kira sözleşmesi 3 bölümden oluşur.

Kiralama ile ilgili bilgiler

Kiralanacak olan mülkün cinsi, adresi, mülk sahibi ile kiralanacak yerin adresi ve iletişim bilgileri, kiralama sürecinin başlangıcı ve bitişi ile birlikte kira bedeli yazılır. Bu bilgiler, eksiksiz bir şekilde doldurulması gereken en önemli konulardır.

Teslim edilen demirbaşlar

Kiralama yapılan mülkle ilgili belli başlı demirbaşları da sahiplenmiş olursunuz. Kombi, elektrik ve su sayaçlarının yer aldığı bu bölüme, aidat bilgileri, depo ve posta kutusunun anahtarları gibi bilgiler de yazılır.

Sözleşmeyle ilgili genel koşullar

Kiralanan mülk içinde yapılacak tadilatlar, kiranın yatırılacağı banka hesabı gibi diğer bilgiler ise maddeler halinde yazılır.

Yapılan kira kontratı ikişer nüsha olarak doldurulmalı ve nüshalardan biri kiracıda diğeri ise mülk sahibinde kalmalıdır.

KİRA SÖZLEŞMESİ HAZIRLANIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN!

- Kiraya verenin mülk sahibi olduğuna ilişkin tapuyu ya da vekaleti görerek kontratı doldurun.

- Kontrata mülke ilişkin bilgiler olan adres, mülkün niteliği (ev, işyeri) gibi temel bilgileri yazın.

- Daha sonra kiraya veren ve kiracıya ilişkin kişisel bilgileri eksiksiz doldurun. T.C. kimlik bilgilerinin yazıldığından emin olun.

- Kiralayan ile anlaştığınız kira bedelini ve ödeme tarihlerini de yazın.

- Kira kontratında bulunan tarihlerin doğru olmasına dikkat edin.

- Kiralanan mülkün içindeki demirbaşlara ait bilgileri doldurun.

- Kira kontratını kefiller huzurunda imzalamanız çok daha sağlıklı olur. Kira kontratının bütün sayfalarında her iki tarafın imzaları mutlaka olmalı.

– Yine sözleşmeye, kira bedelinin yatırılacağı banka hesap bilgilerini ve ne şekilde yatırılacağını detaylı olarak yazın.

– Kira kontratında depozitonun içeriği ve hangi şartlarda iade edileceği açık bir şekilde belirtilmelidir.

- Eğer depozito verdiyseniz hangi tarihte ne kadar verdiğinizi ve hangi şartlarda geri alınacağını belirlemekte fayda vardır.

- Kira bedeli havale veya eft olarak gönderilecekse “2019 yılı Mart ayı kira bedeli” şeklinde bir açıklama ile göndermelisiniz.

- Kontratın bundan sonraki kısmı matbu şekilde yasal hükümlerle doludur. Burayı okuduktan sonra imza aşamasına geçebilirsiniz.