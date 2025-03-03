Kira zammı hesaplama Mart 2025: TÜFE Mart ayı kira artış oranı ne kadar olacak, yüzde kaç?
Mart ayı kira artış oranı 2025 ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanıyor. Yılın ikinci enflasyon verilerini oluşturacak Şubat ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak ve böylece Mart ayı kira zammı netleşecek. Bu noktada ev sahipleri ve kiracıların gözü TÜİK'e çevrilmiş durumda. Peki TÜFE Mart ayı kira artışı oranı ne kadar olacak, yüzde kaç, ne zaman açıklanacak? İşte, konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama...
Mart ayı kira artış oranı 2025 TÜİK son dakika açıklaması ile belli olacak. Şubat ayı enflasyon verileri, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Şubat enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri belli olacak ve Mart ayı kira zammı da netlik kazanacak. Bu noktada ‘’2025 Mart kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak, hesaplama nasıl yapılır?’’ soruları ev sahipleri ve kiracıların gündeminde yerini aldı. Peki; TÜFE Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte, konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama işlemleri.
2025 ŞUBAT AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?
Şubat ayına ilişkin enflasyon rakamları için beklenen gün geldi.
Şubat ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart 2025 Pazartesi bugün saat 10.00'da açıklanacak.
2025 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK, YÜZDE KAÇ?
Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Mart ayı kira artış oranı belli olacak.
GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
2025 yılı Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte şubat ayı kira artış tavanı yüzde 56,35 olarak gerçekleşti.
TÜFE'deki değişim 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,35 olarak gerçekleşti.
KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Zamsız kira bedeli: 10.000 TL
Kira zam oranı: % 56.35
Kira zam bedeli: 5.635 TL
Zamlı kira bedeli: 15.635 TL
ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?
Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.
İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.