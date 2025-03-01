Kira zammı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK Mart ayı kira zammı artışı ne kadar olacak?

MART AYI KİRA ZAMMI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mart ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin enflasyon oranlarını 3 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak. Mart ayı kira zammı da şubat enflasyon rakamlarıyla belli olacak.

ŞUBAT AYINDA KİRA ARTIŞI YÜZDE 56.35 OLDU

Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 5.03 yıllık yüzde 42.12 oldu.

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 56.35 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 56.35 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 58.51 olmuştu.