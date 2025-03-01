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        Haberler Bilgi Ekonomi Kira zammı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK Mart ayı kira zammı artışı ne kadar olacak?

        Kira zammı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK Mart ayı kira zammı artışı ne kadar olacak?

        Şubat enflasyon verileri ile birlikte Mart ayına ait kira artış zammı belli olacak. TÜİK, her ayın başında bir önceki ayın enflasyon verilerini duyuruyor. Bu veriler ışığında kira zammı da şekilleniyor. Peki Kira zammı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK Mart ayı kira zammı artışı ne kadar olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 10:19 Güncelleme: 01.03.2025 - 10:19
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        Ev sahibi ve kiracıların gözü Mart ayı kira artış oranında. Mart ayı içerisinde kira sözleşmesi yenilenecek olan vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Kira sözleşmelerinde % 25 zam sınırının kaldırılmasının ardından eskiden olduğu gibi TÜFE 12 aylık ortalamasına göre kira zam üst sınırı belirleniyor. Peki 2025 Mart kira zammı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

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        MART AYI KİRA ZAMMI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Mart ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin enflasyon oranlarını 3 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak. Mart ayı kira zammı da şubat enflasyon rakamlarıyla belli olacak.

        ŞUBAT AYINDA KİRA ARTIŞI YÜZDE 56.35 OLDU

        Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 5.03 yıllık yüzde 42.12 oldu.

        Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 56.35 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 56.35 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 58.51 olmuştu.

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        ŞUBAT AYI ÖRNEK KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2025

        Zamsız kira bedeli: 10.000 TL

        Kira zam oranı: yüzde 56.35

        Kira zam bedeli: 5.635 TL

        Zamlı kira bedeli: 15.635 TL

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