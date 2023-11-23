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        Haberler Gündem 3. Sayfa MALATYA'DA KİRACI CİNAYETİ | Son dakika haberi: Kayıp olarak aranan 58 yaşındaki adamı kiracısı öldürmüş!

        Kayıp olarak aranıyordu! Kiracısı öldürmüş!

        Malatya'da bir süredir kayıp olarak aranan 58 yaşındaki İlhan T.'nin cansız bedeni bulundu. Silahla vurulan İlhan T.'nin, kiracısı H.T. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 08:51 Güncelleme: 23.11.2023 - 09:34
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        Kayıptı aranıyordu! Katili şoke etti!
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        Malatya'da olay, dün saat 17.45 sıralarında Battalgazi ilçesi İskender Mahallesi Valide Sultan Sokak'ta meydana geldi.

        KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNULDU

        İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, İlhan T.'den (58) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polis merkezine bildirdi.

        SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

        İlhan T.'nin bulunması için çalışma başlatılırken, İlhan T. akşam saatlerinde ikamet ettiği apartmanın girişinde bulunan ve mülkiyeti kendine ait olan terzi dükkanında silahla vurulmuş halde bulundu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLERDİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

        KİRACISI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞ

        Ekipler yaptıkları soruşturmada kayıp olarak aranan İlhan T.’nin kiracısı H.T. tarafından öldürüldüğünü belirlerken, zanlı suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        İlhan T.’nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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        #Malatya
        #Son dakika haberler
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