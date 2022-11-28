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Haberler Otomobil
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Kiralık araç filosu elektrikleniyor!

Operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk dokuz ayında 22 milyar 100 milyon TL’lik yatırım yaparak 44 bin 500 adet aracı filosuna kattı. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) verilerine göre, sektörün aktif büyüklüğü 72 milyar 100 milyon TL’ye, toplam araç sayısı ise 239 bin 700’e ulaştı. Operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki hafif ticari araç payının yüzde 5.8’e, elektrikli ve hibrit araçların payının ise yüzde 7.8’e çıkması da raporda dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Kiralık araç filosu elektrikleniyor!
Kiralık araç filosu elektrikleniyor!
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Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), operasyonel kiralama sektörünün yılın ilk dokuz aylık dönemine ilişkin sektör verilerini açıkladı.

Rapora göre operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk dokuz aylık döneminde 22 milyar 100 milyon TL’lik yatırım yaparak 44 bin 500 adet aracı filosuna kattı. Sektörün aktif büyüklüğü 72 milyar 100 milyon TL’ye, toplam araç sayısı ise 239 bin 700’e ulaştı.

Rapora göre, Renault yüzde 22.7 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’yu yüzde 15,2’le Fiat, yüzde 10,7 ile Volkswagen ve yüzde 10,2 ile Ford takip etti.

FİLONUN YARISI KOMPAKT MODELLER

Bu dönemde, sektörün araç parkının yüzde 50,5’i kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 26,9 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 13,2 pay aldı. 2018 yılı sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki payı yüzde 2,9 olan hafif ticari araçların payı ise 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde yüzde 5,8’e yükseldi.

Diğer yandan, sektörün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payının artmaya devam etmesi de dikkat çekti. Buna göre, sektörün araç parkının büyük bölümünü yüzde 62,1 ile dizel yakıtlı araçlar oluşturmayı sürdürürken, benzinli araçların payı yüzde 30,1’e, hibrit ve elektrikli araçların payı ise 7.8’e çıktı.

Öte yandan, otomobil pazarındaki hibrit ve elektrikli araç sayısı da artıyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Ocak-Ekim döneminde hibrit araç satışları 44 bin adede yaklaşırken, elektrikli araç satışları ise 5 bin adede dayandı. Geçen senenin aynı döneminde ise Türkiye'de 41 bin adet hibrit, 2 bine yakın da elektrikli otomobil satılmıştı.

Ayrıca, otomobil pazarında kiralama sektörünün aksine benzinli araçların ağırlığı söz konusu. Pazarın yüzde 71'i benzinli otomobillerden oluşurken, dizellerin satışlardaki payı ise yüzde 17 kadar.

SEDANLAR AÇIK ARA LİDER

TOKKDER raporuna göre, yılın ilk dokuz aylık döneminde operasyonel kiralama sektöründeki gövde tipine göre araç oranlarında sedan liderliğini sürdürdü.

Bu kapsamda, sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 63 ile birinci sırada yer alırken, hatchback gövde tipine sahip araçlar yüzde 20,3 ile ikinci sırada geldi. SUV tipi araçlar ise yüzde 8,3 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu araçları yüzde 1,6 ile station wagon gövde tipine sahip araçlar takip etti.

Rapora göre, sektörün filosundaki araçların yüzde 70,4’ünü otomatik vitese sahip araçlar oluştururken, manuel vitesli araçların payı yüzde 29,6 olarak gerçekleşti.

'ARZU ETTİĞİMİZ FİLO BÜYÜKLÜĞÜNE ULAŞAMADIK'

Yılın ilk dokuz aylık dönemine ilişkin sonuçları değerlendiren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, otomotiv pazarında arz talep dengesinin bozulmasının, yılın ilk dokuz ayında araç kiralama sektörünü de etkilediğini söyledi.

Hem kısa hem de uzun dönemli araç kiralamadaki talebe rağmen tedarikte yaşanan aksaklıkların araç kiralama şirketlerinin ihtiyaç duyduğu araçlara erişimini zorlaştırdığını kaydeden Ekici, "Sektörümüz, büyüme potansiyeli olmasına rağmen arzu edilen araç filosu büyüklüğüne ulaşamadı. Tüm bu gelişmelere karşın, 2022 yılının ilk dokuz ayında operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında küçük de olsa yukarı yönlü bir hareket gerçekleştiğini gördük" dedi.

Ekici, araç bulunurluğu ve finansman olanaklarına bağlı olarak sektörün 2022 yılını 2021 yılına göre bir miktar büyüme ile kapatacağını söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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