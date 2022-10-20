Kirazda pek çok mineral, vitamin ve lif bulunur. Bu sayede kiraz sağlık için de faydalı bir meyvedir. Kiraz çok fazla tüketildiğinden pek çok kişi kiraz kilo aldırır mı? Diye sorar. Genel olarak kiraz oldukça lezzetli ve şeker oranı yüksek bir meyve olduğundan dikkatli tüketilmelidir.

Buna karşılık metabolizmayı hızlandırdığı ve bağırsak hareketlerini düzenlediği için kiraz kilo vermeye de destek olan bir meyvedir. Kirazın faydalarından yararlanmak için aşırıya kaçmadan diyet yaparken de tüketmek mümkündür. Bu içeriğimizde kiraz kilo aldırır mı? Kiraz yemek kilo yapar mı, verdirir mi? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte kiraz ile ilgili tüm merak edilenler…

Kiraz Kilo Aldırır mı?

Kiraz hem çok lezzetli hem de çok faydalı bir besindir. Kirazda bulunan mineral ve vitamin oldukça fazla olduğundan vücuda iyi gelir. Özellikle bağırsak sorunu olan kişiler kiraz tüketerek bu sorunlarından kurtulabilirler. Peki kiraz kilo aldırır mı? Kirazdaki şeker oranı yüksek olduğu için limitli tüketilmesi gerekir. Aksi taktirde kiraz kilo alımına yol açabilir. Hatta kirazdaki lif oranı da yüksek olduğundan diyet yaparken tok tuttuğu için tavsiye bile edilmektedir.

1 Kilo Kiraz Kaç Kalori?

Özellikle diyet dönemlerinden herkes vücuduna aldığı kalorinin hesabını yapar. Aksi taktirde hızlı bir şekilde kilo almak mümkündür. Yaz aylarının sevilen meyvesi kiraz da şekerli bir besin olduğundan pek çok kişinin kalori bakımından aklını kurcalamaktadır.

1 kilo kiraz kaç kalori? Diye çok fazla kişi merak etmektedir. Kirazın cinsine ve boyutlarına göre değişiklik gösterse bile bir kilo kiraz ortalama 600 kaloridir. Yani genel olarak kirazın kalorisinin yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Bu yüzden diyet yapan kişilerin kiraz tüketirken dikkatli olması gerekir.

Kiraz Diyeti Bozar mı?

Yaz aylarının vazgeçilmesi olan kiraz aynı zamanda çok da sağlıklı bir meyvedir. Bu yüzden sevilerek ve sıklıkla tüketilen kiraz lifli meyveler arasında sayıldığı için tok kalmaya da yardımcı olur. Kiraz diyeti bozar mı? Diye soran kişilere tersine kirazın diyete yardımcı bir meyve olduğunu söyleyebiliriz.

Çünkü kiraz metabolizmayı hızlandırır, bağırsak sorunlarını geçirir ve vücuttan toksin atılmasını sağladığı için ödem atmaya da yardımcı olur. Dolayısıyla kiraz diyetlerde mutlaka yer alan bir meyvedir. Ancak yine de kirazdaki şeker oranı yüksek olduğundan diyetlerde önerilen porsiyon aşılmadan tüketilmelidir.

Kiraz Diyette Ne Kadar Yenmeli?

Hem lezzetli hem de vücuda çok faydalı olan kiraz tam bir vitamin deposudur. Bunun yanı sıra diyet listelerinde kiraz mutlaka yer alır. Çünkü kiraz liflidir, kabızlığı önler ve ödem atılmasına yardımcı olur. Kirazdaki lif oranı fazla olduğundan uzun süre tokluk da sağlar. Böyle güzel özellikleri olan kirazdaki şeker oranı yüksek olduğundan yine de diyetlerde belirtilen porsiyonlar aşılmamalıdır. Peki kiraz diyette ne kadar yenmeli?

Bu sorunun yanıtı oldukça basittir. Diyet yaparken yenen kirazın günde bir porsiyonu aşmaması gerekir. Bir porsiyonda bulunan kiraz miktarı kirazın boyutuna göre değişiklik gösterse bile ortalama 10-12 kiraz bulunur diyebiliriz. Eğer diyet yapıyorsanız günde ortalama 12 kirazdan fazlasını tüketmemeniz önerilmektedir.

Kiraz Kilo Verdirir mi?

Kilo vermek isteyenler ne tüketip tüketmemeleri konusunda hep kararsız kalmışlardır. Örneğin kiraz kilo verdirir mi? Gibi sorular sorarak kendileri için doğru besinleri bulmaya çalışırlar. Kiraz diyetisyenler tarafından belirtilen porsiyonlar dâhilinde tüketilirse kilo vermeye yardımcı olan bir meyvedir. Ancak limit aşılırsa içinde bulunan şeker miktarı yüzünden kilo aldırabilir.