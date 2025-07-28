Kırgızistan Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Kırgızistan'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Kırgızistan’ın Uluslararası Telefon Kodu: +996

Kırgızistan’ın uluslararası telefon kodu +996’dır. Ülke dışından Kırgızistan’a yapılan aramalarda bu kod, numaranın başına eklenerek kullanılmaktadır. Örneğin Bişkek’teki bir numaraya yurtdışından ulaşmak isteyen biri, +996 ile başlayan bir numara tuşlamalıdır. Kırgızistan’da telefon hizmetleri sabit hatlar ve mobil ağlar üzerinden verilmektedir. Ülkede faaliyet gösteren başlıca mobil operatörler arasında Beeline Kyrgyzstan, Megacom ve O! Mobile gibi firmalar yer almaktadır. Özellikle mobil internet kullanımı, son yıllarda şehir merkezlerinden kırsal alanlara kadar genişlemiş ve dijital erişimi artırmıştır.

Plaka Kodu: KG

Kırgızistan’ın uluslararası araç plaka kodu KG olarak belirlenmiştir. Bu kod, ülke araçlarının yurtdışında tanınmasını sağlar. Kırgızistan’daki araç plakaları beyaz zemin üzerine siyah karakterlerle düzenlenir ve plakaların başında her bir bölgeye ait rakamsal bir kod yer alır. Örneğin, başkent Bişkek’e kayıtlı araçlarda “01” kodu bulunur. Plaka sistemleri Kırgızistan İçişleri Bakanlığı’na bağlı yetkili birimler tarafından denetlenmektedir. Diplomatik, askeri veya resmi araçlar içinse özel renk ve formatlarda plakalar kullanılmaktadır.

Para Birimi: Kırgız Somu (KGS) Kırgızistan’ın resmi para birimi Kırgız Somu olup, uluslararası kısaltması KGS şeklindedir. 1 Kırgız Somu, 100 tiyin’e bölünür. Günümüzde tiyin alt birimi nadiren kullanılmaktadır. Kırgız Somu, 1993 yılında Sovyet rublesi yerine yürürlüğe konmuştur ve ülkenin merkez bankası olan Kırgız Cumhuriyeti Merkez Bankası (NBKR) tarafından basılmaktadır. Banknotlar 20, 50, 100, 200, 500, 1000 ve 5000 somluk değerlerde tedavüldedir. Madeni paralar ise 1, 3, 5 ve 10 som olarak kullanılmaktadır. Ülke ekonomisi ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık, madencilik ve yurtdışı işçilerden gelen döviz girdilerine dayalıdır. İnternet Alan Adı Uzantısı: .kg Kırgızistan’ın resmî internet alan adı uzantısı .kg’dir. Bu uzantı, ülkenin dijital dünyadaki kimliğini ifade eder ve Kırgızistan’daki kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından tercih edilmektedir. Alan adlarının tescili ve yönetimi AsiaInfo adlı firma tarafından yürütülmektedir. .kg uzantısı altında aşağıdaki gibi farklı kategorilerde alan adları oluşturulabilir: .gov.kg – Devlet kurumları