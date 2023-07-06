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        Haberler Gündem Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı

        Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı

        Kırıkkale'de iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 06:15
        İki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı
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        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

        AA'nın haberine göre; H.S. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kırşehir karayolu Keskin kavşağında A.Y'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

        ARAÇLARDAKİ 5 KİŞİ YARALANDI

        Fotoğraf. DHA Fotoğraf. DHA

        Kazada sürücü A.Y. ile araçlardaki biri çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Fotoğraf: AA Fotoğraf: AA

        Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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