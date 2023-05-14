Kırıkkale Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Kırıkkale Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Kırıkkale başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Kırıkkale Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Kırıkkale seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Kırıkkale Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Kırıkkale Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 88.84 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:28 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 85.8 oldu. Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 88.358 oyla yüzde 60.06 - Kemal Kılıçdaroğlu: 48.081 oyla yüzde 32.68 - Sinan Oğan: 9.939 oyla yüzde 6.76 - Muharrem İnce: 743 oyla yüzde 0.51 aldı. Kırıkkale 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Kırıkkale Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 87.03 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:28 itibarıyla yüzde 76.7 oranında açıldı. 2023 Kırıkkale milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 74.580 oyla yüzde 59.65 - Millet İttifakı: 45.957 oyla yüzde 36.75 - Ata İttifakı: 1.822 oyla yüzde 1.46 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 387 oyla yüzde 0.31 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 95 oyla yüzde 0.07 aldı. Saat 21:28 itibarıyla 2023 Kırıkkale milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

