Kırıkkale'de ambulans ve kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde ambulans ve kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ümit U. idaresindeki 71 ACC 405 plakalı ambulans, Kırıkkale-Samsun kara yolu İzzettin köyü yakınlarında, Ferdi A'nın kullandığı 06 FA 3128 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen ambulansta yangın çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ambulans sürücüsü, sağlık görevlileri Olcay Y. ve Elif Y, ambulanstaki hasta Abidin G. ile kamyonette bulunan Hacı Ahmet A. yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ambulans kullanılamaz hale geldi.

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