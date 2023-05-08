Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kırıkkale'de mitingde konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kırıkkale'de mitingde konuştu:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) ilişkin, "Şu anda destek miktarı 57,6 milyar liraya geldi. 2002 yılında bu sadece 1,8 milyardı. Şimdi ÇKS'ye kayıtlı olmadığı için desteklerden yararlanamayan kardeşlerimize de bu destekleri vermiş olacağız." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kırıkkale'de mitingde konuştu:

KIRIKKALE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) ilişkin, "Şu anda destek miktarı 57,6 milyar liraya geldi. 2002 yılında bu sadece 1,8 milyardı. Şimdi ÇKS'ye kayıtlı olmadığı için desteklerden yararlanamayan kardeşlerimize de bu destekleri vermiş olacağız." dedi.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde partisi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Kirişci, 14 Mayıs'ta önemli bir seçimin yapılacağını söyledi.

Seçimi "beka seçimi" olarak niteleyen Kirişci, Türkiye'nin AK Parti döneminde yapılan çalışmalarla dünya gündemini belirleyen ülke haline geldiğini belirtti.

Kirişci, Türkiye'nin 21 yıl öncesine götürülmek ve kazanımlarının kaybedilmesinin istendiğini dile getirdi.

Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde birçok badire atlattığını vurgulayan Kirişci, "Türkiye en son şahlanışını 15 Temmuz hain darbe girişiminde gösterdi ve artık Türkiye ayağına vurulan bütün prangalardan kurtuldu. Şimdi ayağından prangalarından kurtulmuş bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve başında 21 yıldır cumhurbaşkanlığımızı, başbakanlığımızı, liderliğimizi yapan Recep Tayyip Erdoğan var." diye konuştu.

Erdoğan'ın enerjisini ülkenin refahına, kalkınmasına, istikrarına sarf ettiğini aktaran Kirişci, şunları kaydetti:

"Bir anda önümüze engeller çıkmaya başladı. Engelleri aşınca baktık ki bu 780 bin kilometrekareden sonra bir de 462 bin kilometrekare Mavi Vatan var. Mavi Vatan'ı kim keşfetti? Recep Tayyip Erdoğan. Ecdat ömrünü vermiş Libya'da. Libya'ya gittiğimizde, 'bizim Libya'da ne işimiz var' dediler. Biliyorsunuz bu Mavi Vatan'la ilgili o anlaşmayı önce Libya'yla imzaladık. Bütün Avrupa ayağa kalktı, dünya ayağa kalktı. Niye? Çünkü Libya'yla aramızdaki o Mavi Vatan'ın içinde ne varsa bunları birlikte araştırma imkanı, bunun içerisindeki petrol, doğal gaz, ne varsa bunları araştırıp, inceleyip insanlarımızın istifadesine sunma konusu gündeme gelmişti. Bu ara kendi sismik gemilerimizi 4 tane, sondaj gemilerimizi 4 tane, 8 tane gemi aldık. 'Zaten olsaydı bu zamana kadar çıkardı' dediler ama ne yaptık? Biz dedik ki hayır. Bu açılan kuyuların üzerine beton döken zihniyeti biz betonla, o çamurun içerisine gömdük. Araştırmaya başladılar. Karadeniz'de. Hani duyda inanma deriz biz birbirimize. Nerede ararken doğal gaz nerede çıktı? 710 milyar metreküp doğal gaz çıktı. Bu ülkenin 35 yıllık ihtiyacına cevap verebilecek doğal gaz çıktı."

Kirişci, AK Parti'nin İstanbul'da dün yaptığı mitinge ilişkin, "1 milyon 700 bin kardeşimiz Cumhurbaşkanı'mızı can kulağıyla dinledi. BBC yayın yapmak durumunda kaldı. 'Eyvah. O bizim gazetelerin dergilerin attığı manşetteki Tayyip Erdoğan yok.' dediler. Geçmiş ola, geçmiş ola. O işler bitti." ifadelerini kullandı.

Tarım Kanunu'nun Meclisten geçtiğini hatırlatan Kirişci, "Ülkede yıllardan beri planlı tarım denilirdi. İşte planlı tarım bu, 23 Mart'ta çıkan yasada birinci önceliğimiz. Artık planlı tarımı hayata geçiriyoruz." dedi.

- ÇKS destek miktarı 57,6 milyar liraya ulaştı

ÇKS hakkında bilgi veren Kirişci, bazı çiftçilerin bu sisteme kayıtlı olmadığına dikkati çekti.

Sisteme kayıtlı olmadıkları için çiftçilerin desteklerden yararlanamadığına işaret eden Kirişci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Örneğin şu anda destek miktarı 57,6 milyar liraya geldi. 2002 yılında bu sadece 1,8 milyardı. Şimdi ÇKS'ye kayıtlı olmadığı için desteklerden yararlanamayan kardeşlerimize de bu destekleri vermiş olacağız. Kırsalı terk edip kente göçüyoruz. Kırıkkale'nin merkezine veya Ankara'ya veya başka kentlere. Arsalarımız, arazilerimiz boş kalıyor. Şimdi biz şunu diyoruz; mülk sahibi, bunun sen tapusunu elinde bulunduruyor olabilirsin ama buranın işletme hakkı sende değil. Niye? Çünkü 2 yıl bu arazide hiçbir şey yapmadın. Biz boş kalmasına gönlümüz rıza göstermiyor diyeceğiz. Götüreceğiz, bunu kiralamak isteyenlere vereceğiz. Kira bedelini de mülk sahibinin hesabına yatıracağız."

Kirişci, üreten herkesin yanında olduklarını da sözlerine ekledi.

Programın ardından Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım'ı ziyaret eden Kirişci, daha sonra bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk, Roman vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk, Roman ...
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kırıkkale mitinginde konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı ...
Kırıkkale'de servis minibüsü sele kapıldı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de servis minibüsü sele kapıldı: 6 yaralı
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ...
Kırıkkale'de sele kapılan minibüsteki 6 işçi kurtarıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de sele kapılan minibüsteki 6 işçi ...
Kırıkkale IPARD'a dahil edilecek
YEREL HABERLER Kırıkkale IPARD'a dahil edilecek
Kırıkkale'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 3 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.