Kırıkkale'de trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de meydana gelen iki trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.
Y.A. idaresindeki 06 AZJ 83 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Kalecik kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesindeki kazada ise Z.Ö'nün kullandığı 06 BCJ 710 plakalı tır, Gökçebel Mahallesi Yazı mevkisinde refüje çarparak yola devrildi.
Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.