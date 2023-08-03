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        Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de yılın 6 ayında bakım, onarım ve yatırımlarını sürdürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 11:33
        Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de yılın 6 ayında bakım, onarım ve yatırımlarını sürdürdü

        KIRIKKALE (AA) - Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında yılın 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de hizmet verdiği 1730 trafo ve 8 bin 205 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları gerçekleştirdi.

        Kırıkkale merkez, Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Karakeçili, Yahşihan, Delice, Keskin ve Sulakyurt ilçelerinde 864 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 21 pano, 16 trafo ve 14 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 215 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

        Kırıkkale'de hizmet verdiği 179 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 53 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 1366 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 43 elektrik panosu ve 9 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

        Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamlarıyla Başkent EDAŞ, 2023 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

        Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Toroslar EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor.​​​​​​​

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