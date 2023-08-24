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        Kırıkkale Valisi Makas, Karakeçili ilçesini ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 15:48 Güncelleme: 24.08.2023 - 15:53
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        Kırıkkale Valisi Makas, Karakeçili ilçesini ziyaret etti
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        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ilçe ziyareti kapsamında, Karakeçili Kaymakamlığı ve belediyeye ziyarette bulundu.

        Makas, ilçeye gelişinde Kaymakam Ali Can Uludağ, Belediye Başkanı Veysel Aydemir, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve kurum müdürlerince karşılandı.

        Uludağ'dan ilçenin genel durumu hakkında bilgi alan, ardından belediyeyi ziyaret eden Vali Makas'a Belediye Başkanı Aydemir tarafında brifing verildi.

        Makas, ardından belediyenin konferans salonunda düzenlenen toplantıda, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve kurum amirleri ile bir araya geldi.

        Vali Makas, burada yaptığı konuşmada, "Bizim insanımız her şeyin en güzeline layıktır. Karakeçili milli ve manevi değerlerine bağlı, devletin kurucu gücü olan yerlerdendir. Vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz, yapabileceğimiz işi yapacağız. Yapamayacağımız işi de neden yapamadığımızı gerekçesiyle izah edeceğiz." ifadesini kullandı.

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