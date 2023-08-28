Kırıkkale'de vatandaşlar kara yoluna üst geçit yapılmasını talep etti

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde vatandaşlar, üst geçit yapılması talebini dile getirmek amacıyla Kırıkkale-Kayseri kara yolunda eylem yaptı.

Üç gün önce yolcu otobüsünün çarpması sonucu 9 yaşındaki Batuhan Ersay'ın ölmesi üzerine vatandaşlar kara yolunun Kayseri istikametini ulaşıma kapattı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bir süre kara yolunda oturan vatandaşlar, Kaymakam Tunahan Çil ve yetkililerin telkiniyle eyleme son verdi.

Trafik kazasında yaşamını yitiren Batuhan Ersay'ın babası Emre Ersay, gazetecilere, "Benim çocuğum gitti, başkalarınınki de gitmesin. Buraya çocukların üzerinden geçemeyeceği yüksek bir bariyer istiyoruz. Bir de üst geçit istiyoruz. Kimsenin canı yanmasın." diye konuştu.

Bu arada vatandaşlar, bir süredir şebeke suyu akmadığı gerekçesiyle belediye yetkililerine de tepki gösterdi.