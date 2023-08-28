Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de vatandaşlar kara yoluna üst geçit yapılmasını talep etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 16:04 Güncelleme: 28.08.2023 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de vatandaşlar kara yoluna üst geçit yapılmasını talep etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde vatandaşlar, üst geçit yapılması talebini dile getirmek amacıyla Kırıkkale-Kayseri kara yolunda eylem yaptı.

        Üç gün önce yolcu otobüsünün çarpması sonucu 9 yaşındaki Batuhan Ersay'ın ölmesi üzerine vatandaşlar kara yolunun Kayseri istikametini ulaşıma kapattı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bir süre kara yolunda oturan vatandaşlar, Kaymakam Tunahan Çil ve yetkililerin telkiniyle eyleme son verdi.

        Trafik kazasında yaşamını yitiren Batuhan Ersay'ın babası Emre Ersay, gazetecilere, "Benim çocuğum gitti, başkalarınınki de gitmesin. Buraya çocukların üzerinden geçemeyeceği yüksek bir bariyer istiyoruz. Bir de üst geçit istiyoruz. Kimsenin canı yanmasın." diye konuştu.

        Bu arada vatandaşlar, bir süredir şebeke suyu akmadığı gerekçesiyle belediye yetkililerine de tepki gösterdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de kongre süreci başladı
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması!
        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!
        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!
        "Genç nüfus tarım alanına girmeli"
        "Genç nüfus tarım alanına girmeli"
        Kız isteme cinayeti!
        Kız isteme cinayeti!
        'Yaren Leylek' filme ilham oldu
        'Yaren Leylek' filme ilham oldu
        Öncelik Fofana'da!
        Öncelik Fofana'da!
        16 yaşındaydı... Gözyaşları sel oldu... Gelinlikle veda!
        16 yaşındaydı... Gözyaşları sel oldu... Gelinlikle veda!
        Taliban kadınların ulusal parka girişini yasakladı
        Taliban kadınların ulusal parka girişini yasakladı
        Cenk ve Salih'le anlaşma yine yok!
        Cenk ve Salih'le anlaşma yine yok!
        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Havada panik
        Havada panik
        Kritik 3 gün!
        Kritik 3 gün!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!

        Benzer Haberler

        Softbol Türkiye Birinciliği müsabakaları tamamlandı
        Softbol Türkiye Birinciliği müsabakaları tamamlandı
        Kırıkkale'de eşiyle yakaladığı kişiyi tabancayla öldürüp, polise gidip tesl...
        Kırıkkale'de eşiyle yakaladığı kişiyi tabancayla öldürüp, polise gidip tesl...
        Kırıkkale'de çıkan anız yangını söndürüldü
        Kırıkkale'de çıkan anız yangını söndürüldü
        Kırıkkale'de silahlı kavgada bir kişi öldü
        Kırıkkale'de silahlı kavgada bir kişi öldü
        Kırıkkale'de Kızılırmak'ta akıntıya kapılan genç kurtarıldı
        Kırıkkale'de Kızılırmak'ta akıntıya kapılan genç kurtarıldı
        Kırıkkaleli milli kick boksçuların hedefi, Avrupa şampiyonluğu
        Kırıkkaleli milli kick boksçuların hedefi, Avrupa şampiyonluğu