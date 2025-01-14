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        Kırıkkale'de polisten 10 yaşındaki engelli çocuğa doğum günü sürprizi

        Kırıkkale'de polis olup üniforma giymeyi hayal eden 10 yaşındaki fiziksel engelli öğrenciye, polis ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 13:14 Güncelleme: 14.01.2025 - 13:58
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        Kırıkkale'de polisten 10 yaşındaki engelli çocuğa doğum günü sürprizi
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        Kırıkkale'de polis olup üniforma giymeyi hayal eden 10 yaşındaki fiziksel engelli öğrenciye, polis ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, polis olma hayali kuran engelli Esin Elaldı için doğum günü kutlaması hazırladı.

        Esin'i tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde ziyaret eden polisler, ona üniforma hediye etti. Ekiplerin getirdiği pastadaki mumları üfleyen Esin, üniformayı giyip polis aracıyla ilk görevine çıktı.

        Esin Elaldı, gazetecilere, polisleri çok sevdiğini ve mutlu olduğunu söyledi.

        Merkezde tedavi gören Selahattin Toker de polis olmayı çok isteyen Esin'in hayalini gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

        Bu konuda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünden yardım istediklerini anlatan Toker, "Onlar da ellerinden geleni yaptı. Kızımın güzel bir gün geçirmesine vesile oldular. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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        Galeri
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