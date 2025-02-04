GÜNCELLEME - Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 10 bin 947 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda bir araçta yapılan aramada, 10 bin 947 sentetik hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçta bulunan Ö.Ö, İ.G. ve S.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ö. ve İ.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.