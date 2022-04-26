Belediye Başkanı Yaşar Erdemir'in acı günü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Başkanı Yaşar Erdemir'in acı günü

İHA

Belediye Başkanı Yaşar Erdemir'in acı günü

Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir'in annesi Fadime Erdemir, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kırıkkale'nin Çelebi İlçe Belediye Başkanı Yaşar Erdemir'in annesi Fadime Erdemir, yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybetti. Erdemir'in (83) cenazesi, evinde helallik alındıktan sonra öğlen vakti merkez camiine getirildi. İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından kıldırılan namazın ardından anne Erdemir, aile mezarlığında toprağa verildi.
83 yaşındaki Fadime Erdemir'in cenazesine, ailesinin yanı sıra Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Türkyılmaz: "Günlük 120 haneye yemek dağıtıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Türkyılmaz: "Günlük 120 haneye yemek ...
İşçilerin kaldığı konteyner ev yandı
YEREL HABERLER İşçilerin kaldığı konteyner ev yandı
Sıtma bulaşına dikkat: Her yıl yüzbinlerce kişi ölüyor
YEREL HABERLER Sıtma bulaşına dikkat: Her yıl yüzbinlerce kişi ...
Kurum müdürlerine "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER Kurum müdürlerine "En İyi Narkotik Polisi: Anne" ...
Bu ilçede yaşayan yaşlıların yüzü gülüyor 89 yaşındaki Fevziye ninenin evi tadilat edildi
YEREL HABERLER Bu ilçede yaşayan yaşlıların yüzü gülüyor 89 ...
Mehter takımlı "23 Nisan" coşkusu 2 yıldır pandemi gölgesinde kalmıştı, 23 Nisan coşkusu yeninden sokaklara taşındı
YEREL HABERLER Mehter takımlı "23 Nisan" coşkusu 2 yıldır pandemi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.