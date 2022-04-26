Belediye Başkanı Yaşar Erdemir'in acı günü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir'in annesi Fadime Erdemir, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kırıkkale'nin Çelebi İlçe Belediye Başkanı Yaşar Erdemir'in annesi Fadime Erdemir, yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybetti. Erdemir'in (83) cenazesi, evinde helallik alındıktan sonra öğlen vakti merkez camiine getirildi. İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından kıldırılan namazın ardından anne Erdemir, aile mezarlığında toprağa verildi.

83 yaşındaki Fadime Erdemir'in cenazesine, ailesinin yanı sıra Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.