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        Haberler Gündem Güncel Kırılan kalbin ardından "ğ" harfi çalındı | Son dakika haberleri

        Kırılan kalp sembolünün ardından "ğ" harfi çalındı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde belediye tarafından sahil şeridine yerleştirilen "Samandağ" yazılı logonun kalp sembolünün rüzgarda kırılmasının ardından "ğ" harfi çalındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 11:27 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:27
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        Kırılan kalbin ardından "ğ" harfi çalındı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahil şeridinde geçen yıl 15 Aralık'ta rüzgar nedeniyle kırılan kalp sembolü onarılıp, yerine monte edilen "Samandağ" yazılı logonun "ğ" harfi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

        Belediyenin ihbarı üzerine polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Belediye yetkilileri, logonun yeniden onarılıp en kısa sürede yerine monte edileceğini belirterek, vatandaşlara da tabelaya zarar verilmemesi konusunda daha duyarlı olunması çağrısında bulundu.

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