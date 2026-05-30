Senaryosu Rüyhan Duralı ile Jerry Kyoungbou Ko tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Hamdi Alkan oturmaktadır.
Başrollerini; Timur Acar, Ferdi Sancar ve Melis Sabah'ın üstlendiği Kırk Yalan filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Hangover filminden uyarlanan film 20 Aralık 2019 yılında vizyona girdi.
KIRK YALAN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Sadık, Halime’nin babasını ikna etmiştir ve sonunda sevdiği kızla evlenebilecektir. Sadık’ın çocukluk arkadaşları kutlama için düğünden önce Pınarhisar’a gelirler ve kına gecesi buluşup kendi aralarında bir kutlama yapmaya karar verirler. Masadakiler mezeleri beğenmeyince Tahsin arkadaşlarına Afrika armudu marulayı ikram eder. Marula meyvesini yiyen herkes hayatlarının en kötü ve en komik sarhoşluğunu yaşarlar. Bundan sonra Pınarhisar’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
KIRK YALAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Oğuzhan Uğur (Tahsin)
Timur Acar (Kamil)
Berat Yenilmez (Belediye Başkanı)
Ferdi Sancar (Koray)
Sinan Bengier (İmam)
Hakan Meriçliler (Pavyoncu)
Ataberk Doğan (Sadık)
Melis Sabah (Halime)
Tolga Deniz (Salih)
Zeynep Alkan (Natalie)
Ceren Taşçı (Nazgül)
Hamdi Alkan (Garson)