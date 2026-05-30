        Haberler Bilgi Kırk Yalan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kırk Yalan ne zaman, nerede çekildi, gerçek hikaye mi?

        Kırk Yalan filmi, bayramın son günü televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosu Rüyhan Duralı ile Jerry Kyoungbou Ko tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Hamdi Alkan oturmaktadır. Peki, Kırk Yalan konusu nedir, oyuncuları kimler? Kırk Yalan ne zaman çekildi? İşte Kırk Yalan konusu ve oyuncuları...

        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 18:45 Güncelleme:
        Başrollerini; Timur Acar, Ferdi Sancar ve Melis Sabah'ın üstlendiği Kırk Yalan filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Hangover filminden uyarlanan film 20 Aralık 2019 yılında vizyona girdi. Peki, Kırk Yalan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kırk Yalan ne zaman, nerede çekildi, gerçek hikaye mi? İşte detaylar...

        KIRK YALAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Sadık, Halime’nin babasını ikna etmiştir ve sonunda sevdiği kızla evlenebilecektir. Sadık’ın çocukluk arkadaşları kutlama için düğünden önce Pınarhisar’a gelirler ve kına gecesi buluşup kendi aralarında bir kutlama yapmaya karar verirler. Masadakiler mezeleri beğenmeyince Tahsin arkadaşlarına Afrika armudu marulayı ikram eder. Marula meyvesini yiyen herkes hayatlarının en kötü ve en komik sarhoşluğunu yaşarlar. Bundan sonra Pınarhisar’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

        KIRK YALAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Oğuzhan Uğur (Tahsin)

        Timur Acar (Kamil)

        Berat Yenilmez (Belediye Başkanı)

        Ferdi Sancar (Koray)

        Sinan Bengier (İmam)

        Hakan Meriçliler (Pavyoncu)

        Ataberk Doğan (Sadık)

        Melis Sabah (Halime)

        Tolga Deniz (Salih)

        Zeynep Alkan (Natalie)

        Ceren Taşçı (Nazgül)

        Hamdi Alkan (Garson)

        KIRK YALAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Kırk Yalan filmi çekimleri Lüleburgaz'ın Pınarhisar ilçesinde yapıldı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
