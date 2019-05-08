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Kırkikindi yağmuru nedir? Kırkikindi yağmuru ne zaman yağar?

Anadolu'da özellikle kış ve yaz mevsimi başlarında meydana gelen yağışlardan biri olan Kırkikindi yağmurları, son günlerdeki yağışlarla birlikte pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki Kırkikindi yağmuru nedir? Kırkikindi yağmuru ne zaman yağar? Ayrıntılar haberimizde...

Kırkikindi yağmuru nedir?

Kırkikindi yağmuru Anadolu'da kış ve yaz başlarında ikindi saatlerinde görülür. Yağışlar, genelde ikindi vakti başladığı ve 40 gün yağdığına inanıldığı için Kırkikindi yağmurları adını almıştır. Kırkikindi yağmurları, dönem aralıkları sinoptik koşullara göre yıldan yıla fark edebilen konveksiyonel yağışlardır. Ancak, 40 gün sürmelerinin bilimsel bir dayanağı yoktur.

KIRKİKİNDİ YAĞMURLARININ FARKI NEDİR?

Kırkikindi yağışları da diğer konvektif yağışlarda olduğu gibi kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde görülür. Çoğunlukla birkaç saati aşmaz ancak önemli bir miktar bırakır. Gerçekleşen konveksiyon yeterince güçlü ise gök gürültülü fırtına meydana gelir. Bazı durumlarda dolu yağışıyla birlikte yaşanabilir.

 

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