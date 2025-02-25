Kırkılarelispor: 1 - Kocaelispor: 3 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. ve son haftasında Kocaelispor, deplasmanda Kırklarelispor'u 3-1 mağlup etti. Ahmet Sagat'ın golleriyle galip gelen Kocaelispor, puanını 6'ya yükseltse de ilk 2'ye giremediği için kupadan elendi. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırklarelispor ise 1 puanla turnuvaya veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. ve son haftasında Kırklarelispor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Kocaelispor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 41, 45+1 (p) ve 54. dakikalarda Ahmet Sagat attı. Ev sahibinin tek golünü ise 79. dakikada Bedirhan Özyurt kaydetti.
Bu sonucun ardından grubu 6 puanla tamamlamasına rağmen ilk 2'ye giremeyen Kocaelispor, kupaya veda etti. Kırklarelispor ise 1 puanla 5. sırada bitirerek elendi.