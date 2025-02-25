Kırkılarelispor: 1 - Kocaelispor: 3 | MAÇ SONUCU Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. ve son haftasında Kocaelispor, deplasmanda Kırklarelispor'u 3-1 mağlup etti. Ahmet Sagat'ın golleriyle galip gelen Kocaelispor, puanını 6'ya yükseltse de ilk 2'ye giremediği için kupadan elendi. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırklarelispor ise 1 puanla turnuvaya veda etti.

Habertürk Giriş: 25.02.2025 - 16:51 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:51 facebook

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