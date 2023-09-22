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        Haberler Gündem Kırklareli'de selde 6 kişinin öldüğü bungalov evlerin sahibi yakalandı - Gündem Haberleri

        Kırklareli'de selde 6 kişinin öldüğü bungalov evlerin sahibi yakalandı

        Kırklareli'nin tatil beldesi İğneada'da meydana gelen selde bungalov evlerde kalan 6 kişi hayatını kaybetmişti. Tesislerin sahibi Edirne'nin Keşan ilçesinde yol kontrolünde yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 21:35 Güncelleme: 22.09.2023 - 21:39
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        Sisli Vadi'nin sahibi yakalandı
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        Kırklareli'nin İğneada beldesinde, kuvvetli yağışın ardından meydana gelen selde, 'Sisli Vadi' bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişinin öldüğü olayla ilgili aranan tesisin sahibi Bülent B., Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalandı.

        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı Haberi Görüntüle

        Demirköy ilçesi İğneada beldesinde 5 Eylül'de kuvvetli yağışta Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi'deki turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel meydana geldi. Dere içinde kurulan bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman

        6 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz, hayatlarını kaybetti. 'Sisli Vadi' adıyla kurulan ve sele kapılan 18 bungalov evin ruhsata aykırı olarak inşa edildiği ortaya çıktı. Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi Bülent B. hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan gözaltı kararı verildi.

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        YÖNETİCİLER TUTUKLANMIŞTI

        Edirne'nin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah, Malkara kara yolunda yaptığı kontrollerde, otomobildeki Bülent B.'yi yakalayıp, gözaltına alındı. Bülent B., Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sel felaketiyle ilgili daha önce de bungalov evlerin 2 yöneticisi tutuklanmıştı.

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        #KIRKLARELİ
        #Sisli Vadi
        #haberler
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