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        Azerbaycanlı kopuz sanatçısından Kırklareli'de klip çekimi

        AZERBAYCANLI kopuz sanatçısı Taleh Huseyn, yeni klip çekimlerini Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 14:07 Güncelleme: 18.10.2024 - 14:10
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        Azerbaycanlı kopuz sanatçısından Kırklareli'de klip çekimi
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        AZERBAYCANLI kopuz sanatçısı Taleh Huseyn, yeni klip çekimlerini Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde gerçekleştirdi.

        Azerbaycanlı kopuz sanatçısı Taleh Huseyn, yeni klibinin çekimlerini Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesine gerçekleştirdi. Klip çekimlerinin büyük bölümü, beldede fotoğraf sanatçısı Burak Tunçkol'a ait Trakya otağ çadırında yapıldı. Dizi oyuncusu Melikşah Özen’in de yer aldığı klibin dövüş sahneleri ise Tekirdağ'a bağlı Kapaklı ilçesinde çekildi.

        Fotoğraf sanatçısı Burak Tunçkol'un aynı zamanda yönetmenlik yapıp, rol de aldığı klipte 30 kişilik set ekibi görev aldı. Klip yönetmeni Tunçkol, çekimlerinin yaklaşık 3 gün sürdüğünü belirtip, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşlik köprüsüne katkı sağlanmasının amaçlandığını söyledi. Tunçkol, klibinin galasının kasım ayında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirileceğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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