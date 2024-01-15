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        Kırklareli'nde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Kırklareli'nde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 10:07 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:07
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        Kırklareli'nde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Kırklareli'nde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekipler, Babaeski kara yolu uygulama noktasında, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 Arapça kitap, 130 sikke, 26 yüzük, 167 çeşitli boy ve ebatlarda, yüzük, küpe, bileklik gibi metal obje ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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