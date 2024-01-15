Kırklareli'nde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Kırklareli'nde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, Babaeski kara yolu uygulama noktasında, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 Arapça kitap, 130 sikke, 26 yüzük, 167 çeşitli boy ve ebatlarda, yüzük, küpe, bileklik gibi metal obje ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının işlemleri sürüyor.
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