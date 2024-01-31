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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 08:56 Güncelleme: 31.01.2024 - 08:56
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Demirköy, Pınarhisar, Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında önceki gün başlayan yağış, zaman zaman etkisini arttırıyor.

        Kar kalınlığı Demirköy ilçesinin Mahya Tepe mevkisinde yer yer 25 santimetreye ulaştı.

        Pınarhisar ile Demirköy'e ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Sis ve tipinin hakim olduğu bölgede jandarma ekipleri, sürücüleri araçlarına zincir takması için uyarıyor.

        Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede yağışın gün boyu etkili olması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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