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        Kırklareli'nde zimmet iddiasıyla yargılanan kooperatif çalışanı, çiftçilere yardımcı olmaya çalıştığını savundu

        Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde çiftçilerden haksız kazanç elde ederek, çalıştığı kooperatifi 1,3 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 14:55 Güncelleme: 09.02.2024 - 14:55
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        Kırklareli'nde zimmet iddiasıyla yargılanan kooperatif çalışanı, çiftçilere yardımcı olmaya çalıştığını savundu
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        Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde çiftçilerden haksız kazanç elde ederek, çalıştığı kooperatifi 1,3 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "görevi kötüye kullanma", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "nitelikli zimmet" suçlarından 14 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık G.G. ile 21 müşteki katıldı.

        Sanık G.G. savunmasında, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

        Kooperatife uzun süredir gübre gönderilmediğini ve çiftçilerin zor durumda olduğunu ifade eden G.G, çiftçilerin mağduriyetini gidermek için kooperatif dışında tüccarlardan gübre temin ettiğini ileri sürdü.

        Kooperatif çalışmaları kapsamında çiftçilere ürünleri teslim etmeden önce senet imzalattıklarını ve borçlandırdıklarını öne süren G.G, "İşlemleri ürün siparişlerini aldığımızda yapardık. Talep ettikleri ürünlerin girişlerini yapardım. Ancak depoya ürün gelmediği için çiftçiler zor durumda kalmaya başladı. Ben de onun için bu yola başvurdum." şeklinde savunma yaptı.

        Çiftçilere yardımcı olmaya çalıştığını ileri süren G.G, şöyle devam etti:

        "Çiftçilerden aldığım paraları da ürünleri dışarıdan temin ettiğim için onlara ödedim. Ürünleri teslim ettiklerime de teslim tutanağı imzalattım. Birçoğunun da ürünlerini dışarıdan temin ederek teslim ettim. Kooperatife herhangi bir zararım olmadığını düşünüyorum. Çünkü bir evimi ve arabamı sattım onların parasını kooperatife yatırdım. Kooperatifin zararını karşılamaya gücüm yok. Çiftçilerle ilgili işlemleri hatırlamıyorum. Çiftçilerin yerine imzalarını ben atmadım. Sadece benim adımın yer aldığı evraklardaki imzalar bana aittir."

        Söz konusu dönemlerde kooperatif ambarından çıkışı yapılan ürün miktar ve listesinin istenmesine, zimmete ilişkin bilirkişi görevlendirilmesine, sanık G.G. hakkında adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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