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        Kırklareli'nde panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 23:41 Güncelleme: 09.02.2024 - 23:43
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        Kırklareli'nde panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Tomris B. idaresindeki 39 ABC 125 plakalı panelvan ile Furkan Y. yönetimindeki 39 TN 690 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun 3. kilometresinde çarpıştı.

        112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada panelvanda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarıldı.

        Yaralanan sürücüler 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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