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        Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu

        Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 15:02 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:05
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        Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu
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        Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu.

        Karagöz, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Özefsun'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra Karagöz, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyarette bulundu.

        Karagöz, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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