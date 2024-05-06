Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu

Karagöz, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra Karagöz, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyarette bulundu.

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