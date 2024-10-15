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        Lüleburgaz'da Otoyol Jandarma Komutanlığı törenle açıldı

        Lüleburgaz ilçesinde Otoyol Jandarma Komutanlığı düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 16:24 Güncelleme: 15.10.2024 - 17:01
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        Lüleburgaz'da Otoyol Jandarma Komutanlığı törenle açıldı
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        Lüleburgaz ilçesinde Otoyol Jandarma Komutanlığı düzenlenen törenle açıldı.

        Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde gerçekleştirilen törene, Vali Uğur Turan, İlçe Kaymakamı Salih Yüce, Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kaya Atay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile protokol üyeleri katıldı.

        Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Turan, törende yaptığı konuşmada, Otoyol Jandarma Komutanlığı'nın Kırklareli'ne hayırlı olmasını diledi.

        İçişleri Bakanlığının Trafik Görevlerinin Yürütülmesi Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklik kapsamında Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk alanlarında emniyet, asayiş ve trafik güvenliği görevinde bulunacağını ifade eden Turan, görev yapacak ekiplere işlerinde kolaylık diledi.

        Konuşmanın ardından 8 arazi aracı, 2 motosiklet, bir mobil karakol ve bir minibüs ekiplere teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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