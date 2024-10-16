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        Kırklareli şehir çöplüğünde ölü bulunan kedi ve köpeklere ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, şehir çöplüğünde bazı kedi ve köpeklerin ölü bulunmasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 00:02 Güncelleme: 16.10.2024 - 00:02
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        Kırklareli şehir çöplüğünde ölü bulunan kedi ve köpeklere ilişkin soruşturma başlatıldı
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        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, şehir çöplüğünde bazı kedi ve köpeklerin ölü bulunmasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Bulut, Kırklareli şehir çöplüğünde ölü bulunan kedi ve köpeklere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Hayvanların ölmesinden üzüntü duyduğunu ifade eden Bulut, bunların itlaf edildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

        Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını aktaran Bulut, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün de inceleme yaptığını kaydetti.

        Bulut, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Bugün akşam üzeri çıkan bazı görüntüler hepimizin içini acıttı, hepimizi derinden üzdü, derinden yaraladı. Son 48 saatte maalesef barınağımızda bulunan 8 köpeğimiz, 9 da kedimiz hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybetme sebeplerine baktığımızda özellikle köpeklerimizde kanlı isal ve gençlik hastalığı, kedilerimizde ise herpes virüs ve panlökopeni benzeri ağır hastalıkların sebebiyet verdiğini görüyoruz. Onların da hayata tutunabilmesi için arkadaşlarımız gerekli tedavileri uygulamalarına rağmen maalesef hayatlarını kaybetti. Şunu açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum ki ölen tüm canlarımızla ilgili herhangi bir itlaf asla söz konusu değildir. Oradaki arkadaşlarımıza biz sonuna kadar güveniyoruz.

        Arkadaşlarımızın bertaraf noktasında ihmalleri varsa şayet görüntüler maalesef onu gösteriyor gibi gerekli idari soruşturmayı başlatıp biz üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. Bundan hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın. Zaten konuyla ilgili gerek Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından gerekse veterinerlerimiz tarafından incelenmekte olup yapılacak otopsi neticesinde gerekli sonuçlar kamuoyuyla da paylaşılacaktır."

        İhmal varsa gereğini yapacaklarını, bundan kimsenin şüphe duymaması gerektiğini belirten Bulut, "Bu tip görüntülerin bir daha tekrar etmemesi amacıyla belediye olarak üzerimize düşen ne gerekiyorsa bundan sonra muhakkak yapacağız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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