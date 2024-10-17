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        Erken evrede fark ettiği meme kanserini tedaviyle yendi

        UFUK ERTOP - Kırklareli'nde yaşayan emekli hemşire Birsen Gömlekli, erken evrede teşhis konulan ve tedaviyle yendiği meme kanserinin ardından 13 yıldır sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:03 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:03
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        Erken evrede fark ettiği meme kanserini tedaviyle yendi
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        UFUK ERTOP - Kırklareli'nde yaşayan emekli hemşire Birsen Gömlekli, erken evrede teşhis konulan ve tedaviyle yendiği meme kanserinin ardından 13 yıldır sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürüyor.

        57 yaşındaki Gömlekli, 2010'da koltuk altında bir kitle olduğunu fark ederek Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat etti. Tetkiklerin ardından Gömlekli'ye meme kanseri teşhisi konuldu.

        Kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören Gömlekli, erken tanı ve tedavi ile kanseri yendi.

        Gömlekli, AA muhabirine, 14 yıl önce "kanser" kelimesini duyunca bir anda dünyasının alt üst olduğunu anlattı.

        Hastalığın tedavisinde zor süreçler geçirdiğini ifade eden Gömlekli, ilk etapta hastalığı kabullenemediğini belirtti.

        Hastalıkla ilgili kendisini çok sorguladığını ve nerede hata yaptığını düşündüğünü anlatan Gömlekli, "İlk öğrendiğimde çok etkilendim. İnsan hastalığı kabullenemiyor. 42 yaşındaydım ve küçük bir çocuğum var, üniversitede oğlum var, hayata çok pozitif baktığım ve hiç düşünmediğim bir dönemdi. Hastalıkla yüzleşmem çok zor oldu." diye konuştu.

        Gömlekli, kabullenme sürecini atlattıktan sonra yakınlarının da desteği ve moral vermesiyle tedavisinin başladığını dile getirdi.

        Tedavinin yaklaşık 1 yıl sürdüğünü ifade eden Gömlekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Karamsarlıkları üzerimden atınca yani 'erken evrede tedavi olabilirim' düşüncesi, 'bu işin çok başındayım hayata tekrar sarılabilirim' dediğim evreden sonra ilk önce kemoterapi sürecine girdim. 5 doz kemoterapi kullandım, 1 ay radyoterapi aldım. Sonrasında ilk kontrolümde hiçbir bulguya, vücudumun herhangi bir yerinde dahi kanser hücresine rastlanmadı."

        - "Erken evre tedavinin en büyük şansı"

        Tedavi sürecinde saçlarının döküldüğünü anlatan Gömlekli, hastalığın büyük yan etkisinin moral bozukluğu olduğunu kaydetti.

        Kendisinin hiçbir zaman moralini bozmadığını, düzenli olarak tedavisini sürdürdüğünü aktaran Gömlekli, "Beslenmeme dikkat ettim, her ne olursa olsun kendimi moral açısından yüksek tutmaya çalıştım ve bu şekilde atlattım. Erken evre tedavinin en büyük şansı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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