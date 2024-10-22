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        Kırklareli Sempozyumu başladı

        Kırklareli'nin tarih, dil, edebiyat ve kültürünün anlatılacağı "Kırklareli Sempozyumu" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 13:03 Güncelleme: 22.10.2024 - 13:19
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        Kırklareli Sempozyumu başladı
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        Kırklareli'nin tarih, dil, edebiyat ve kültürünün anlatılacağı "Kırklareli Sempozyumu" başladı.

        Kırklareli Valiliği, Kırklareli Üniversitesi ve Kırklareli Belediyesince, Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Karagöz Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyum açılış törenine Vali Uğur Turan, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, Belediye Başkanı Derya Bulut, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan ile protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Kırklareli Valisi Turan, buradaki konuşmasında, şehirlerin hafızaları, ruhu ve güzelliği olduğunu söyledi.

        Kırklareli'nin adını tarihinden, tadını coğrafyasından, umudunu güzel insanlardan alan bir kent olduğunu ifade eden Turan, Kırklareli'nin şık, zarif ve estetik kent yapısında bulunduğunu belirtti.

        Kentin tarihiyle, sanatıyla, üretimiyle, sanayisiyle, ekonomik değerleri yüksek kentler arasında yer aldığını dile getiren Turan, "Kırklareli geleceğe güvenle bakan güzel bir kent, güzel bir melodi, güzel bir türkü, güzel bir şarkı bu kent. Gelecek kuşaklara ve yarınlara, büyüklere rahatlık armağan etmemiz lazım. Bu sempozyumdaki çalışmaların kitap haline getirilmesini gelecek kuşaklara aktarılmasını da çok değerli ve kıymetli buluyorum." diye konuştu.

        - "Kökümüz mazide olmazsa geleceğimiz olmaz"

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Türk milletinin ve devletinin tarihten bugüne kadar devamlılığını geçmişten aldığı ruhla sağladığını belirtti.

        Geçmişin ruhu, kültürü ve edebiyatı olmadığında geriye kalanların da bir anlamı bulunmadığını vurgulayan Bulut, şehirlerden de tüm değerler çıkarıldığında kalan binaların yıkılmaya mahkum olduğunu söyledi.

        Kırklareli'nin önemli bir medeniyet tarihi olduğunu ifade eden Bulut, "Binlerce yıl geriye gidiyoruz, 'bizim tarihimiz, bizim özümüz' diyoruz. Bizi biz yapan unsurların her birine sahip çıkmak durumundayız. Bunun da bir örneği Aşağıpınar'dır. Aşağıpınar yerleşik tarımın başladığı, yaygınlaştığı ve Avrupa'ya çıkış noktadır. Tarihten bize miras bırakılan bu değerleri, bu dili, bu kültürü geleceğe taşımak en önemli unsur. Kökümüz mazide olmazsa geleceğimiz olmaz. Bunu asla unutmamalı ve ihmal etmemeliyiz." diye konuştu.

        Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür de sempozyumda 21 oturum halinde 68 bildirinin sunulacağını kaydetti.

        İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Gedikli, devlet insanı Ahmet Cevdet Paşa'nın Kırklareli'nde gerçekleştirdiği hizmetleri anlattı.

        Sempozyum yarın sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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