Kırklareli'nde olası Marmara depremine yönelik arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde olası Marmara depremine yönelik arama kurtarma tatbikatı yapıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde olası Marmara depremine yönelik arama kurtarma tatbikatı yapıldı.
Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatta, deprem sonrası enkazdan kurtarma çalışması yapıldı.
Senaryo gereği, depremde yıkılan binanın enkazında mahsur kalan vatandaşların olduğu ihbarı üzerine kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Dinleme yapan ekipler, enkazın altında kaldığı tespit edilen yaralılar için binaya girilmesini planladı.
Duvar kırım aletleri kullanarak binaya giren ekipler, afetzedeleri bulunduğu yerden kurtardı.
Lüleburgaz Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Kalecik, AA muhabirine, ekiplerini olası depreme hazırladıklarını söyledi.
Tatbikatın başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade eden Kalecik, bu tür tatbikatların devam edeceğini kaydetti.
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