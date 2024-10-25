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        Kırklareli'nde olası Marmara depremine yönelik arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde olası Marmara depremine yönelik arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 16:56 Güncelleme: 25.10.2024 - 17:21
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        Kırklareli'nde olası Marmara depremine yönelik arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde olası Marmara depremine yönelik arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

        Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatta, deprem sonrası enkazdan kurtarma çalışması yapıldı.

        Senaryo gereği, depremde yıkılan binanın enkazında mahsur kalan vatandaşların olduğu ihbarı üzerine kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Dinleme yapan ekipler, enkazın altında kaldığı tespit edilen yaralılar için binaya girilmesini planladı.

        Duvar kırım aletleri kullanarak binaya giren ekipler, afetzedeleri bulunduğu yerden kurtardı.

        Lüleburgaz Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Kalecik, AA muhabirine, ekiplerini olası depreme hazırladıklarını söyledi.

        Tatbikatın başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade eden Kalecik, bu tür tatbikatların devam edeceğini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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