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        İstanbul'a su sağlayan Kırklareli Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8

        Kırklareli'nden İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8 olarak ölçüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 09:42 Güncelleme: 06.11.2024 - 09:42
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        İstanbul'a su sağlayan Kırklareli Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8
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        Kırklareli'nden İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8 olarak ölçüldü.

        Vize ilçesindeki baraj kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, 17 milyon 42 bin metreküp kapasiteli Kazandere'de su seviyesi yüzde 8 olarak kaydedildi.

        Barajın su bulunmayan bazı noktalarında ise çatlaklar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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