Kırklareli Valisi Turan'dan yaşlılara ziyaret
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yaşlılar Haftası dolayısıyla 99 yaşındaki Seniha Öz ile 98 yaşındaki Münevver Kıyar'ı ziyaret etti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yaşlılar Haftası dolayısıyla 99 yaşındaki Seniha Öz ile 98 yaşındaki Münevver Kıyar'ı ziyaret etti.
Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ile ilk olarak Öz'ü evinde ziyaret edip, sohbet etti.
Ardından Kıyar'ı ziyaret eden Turan, yaşlıların tecrübeleri ve bilgi birikimleriyle geleceğe ışık tuttuklarını söyledi.
Yaşlılığın, insanın güç ve kuvvetinin azaldığı, bir başkasının desteğine ve yardımına ihtiyaç duyabildiği bir dönem olduğunu ifade eden Turan, toplumsal yapının direği olan yaşlılara huzurlu bir ortam sunmanın bir insanlık görevi olduğunu belirtti.
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