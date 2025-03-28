Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'ne kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 181 bin 838 lira ceza kesildi

        Kırklareli'nde kaçak yollarla kente 12 büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen kişiye 181 bin 838 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 16:17 Güncelleme: 28.03.2025 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'ne kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 181 bin 838 lira ceza kesildi
        ABONE OL

        Kırklareli'nde kaçak yollarla kente 12 büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen kişiye 181 bin 838 lira ceza uygulandı.

        Lüleburgaz Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş denetimi sırasında durdurduğu kamyonda, büyükbaş hayvan olduğunu belirleyerek durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Yapılan incelemede büyükbaş hayvanların "şap ve koyun-keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari" kente kaçak yollarla getirildiği tespit edildi.

        El konulan 12 buzağı kesilerek imha edildi.

        Şüpheli F.Y'ye 181 bin 838 lira idari ceza uygulandı.

        - "Söz konusu hayvanların sebepsiz yere itlaf edildiği şeklindeki yorumlar gerçek dışıdır"

        "Hayvanların sebepsiz yere itlaf edildiği" yönündeki iddialara Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü cevap verdi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trakya'nın şap hastalığı başta olmak üzere çeşitli hayvan hastalıklarından ari statüye sahip olduğu belirtildi.

        Bu nedenle, Anadolu'dan Trakya'ya hayvan geçişinin yasak olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi.

        "Bu kurallar, salgınların yayılmasını önlemek ve bölgedeki hayvan sağlığını korumak amacıyla uygulanmaktadır. Yasal olmayan yollarla bölgeye getirilen hayvanlar tespit edildiğinde, ilgili mevzuat gereğince işlem yapılması zorunludur. Bu uygulamalar, halk sağlığını ve hayvancılık sektörünü korumak için yürürlüktedir.

        Kamuoyunun hassasiyetini anlıyoruz. Sağlıklı hayvansal üretimi sürdürebilmek amacıyla yürütülen koruma ve denetim faaliyetleri, zaman zaman yanlış anlamalara yol açabilmektedir. Kaçak yollarla bölgeye getirilen hayvanlar, salgın hastalıkların yayılmasına sebep olabilir. Bu durum, birçok hayvanın ölümüne yol açabileceği gibi, insan sağlığını da ciddi şekilde riske atmaktadır. Karantina tedbirlerine uyulmaması durumunda, salgın hastalıklar da kaçınılmaz olacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da şaşırtan bayram trafiği!
        İstanbul'da şaşırtan bayram trafiği!
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        766 kazada 5 can kaybı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
        Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
        Kırklareli Valisi Turan, huzurevi sakinleri ve devlet korumasındaki çocukla...
        Kırklareli Valisi Turan, huzurevi sakinleri ve devlet korumasındaki çocukla...
        Kırklareli'nde zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Kırklareli'nde zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
        Trakya'da bayram dolayısıyla trafik denetimleri artırıldı
        Trakya'da bayram dolayısıyla trafik denetimleri artırıldı
        Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı