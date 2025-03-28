Kırklareli'ne kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 181 bin 838 lira ceza kesildi

Kırklareli'nde kaçak yollarla kente 12 büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen kişiye 181 bin 838 lira ceza uygulandı.

Lüleburgaz Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş denetimi sırasında durdurduğu kamyonda, büyükbaş hayvan olduğunu belirleyerek durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yapılan incelemede büyükbaş hayvanların "şap ve koyun-keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari" kente kaçak yollarla getirildiği tespit edildi.

El konulan 12 buzağı kesilerek imha edildi.

Şüpheli F.Y'ye 181 bin 838 lira idari ceza uygulandı.

- "Söz konusu hayvanların sebepsiz yere itlaf edildiği şeklindeki yorumlar gerçek dışıdır"

"Hayvanların sebepsiz yere itlaf edildiği" yönündeki iddialara Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü cevap verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trakya'nın şap hastalığı başta olmak üzere çeşitli hayvan hastalıklarından ari statüye sahip olduğu belirtildi.

Bu nedenle, Anadolu'dan Trakya'ya hayvan geçişinin yasak olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Bu kurallar, salgınların yayılmasını önlemek ve bölgedeki hayvan sağlığını korumak amacıyla uygulanmaktadır. Yasal olmayan yollarla bölgeye getirilen hayvanlar tespit edildiğinde, ilgili mevzuat gereğince işlem yapılması zorunludur. Bu uygulamalar, halk sağlığını ve hayvancılık sektörünü korumak için yürürlüktedir.

Kamuoyunun hassasiyetini anlıyoruz. Sağlıklı hayvansal üretimi sürdürebilmek amacıyla yürütülen koruma ve denetim faaliyetleri, zaman zaman yanlış anlamalara yol açabilmektedir. Kaçak yollarla bölgeye getirilen hayvanlar, salgın hastalıkların yayılmasına sebep olabilir. Bu durum, birçok hayvanın ölümüne yol açabileceği gibi, insan sağlığını da ciddi şekilde riske atmaktadır. Karantina tedbirlerine uyulmaması durumunda, salgın hastalıklar da kaçınılmaz olacaktır."