Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde incelemede bulundu.

Vali Turan, merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Personelle bir araya gelen Turan, talepleri dinledi.

- Vali Turan'dan Aile Yılı ziyaretleri

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İğneada beldesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Turan ve eşi Nihal Turan, İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem ve Demirköy Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster'i evlerinde ziyaret etti.

Aile Yılı kapsamında ziyaretlerde bulunduğunu ifade eden Turan, Erdem ve Dürüster aileleri ile sohbet etti.