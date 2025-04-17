Kırklareli'nde toplu taşıma araçları ve taksiler denetlendi

Araçlarda yolcu güvenliğine yönelik alınan önlemleri de inceleyen ekipler, eksik belge tespit edilen ve kural ihlalinde bulunan sürücülere ceza uyguladı.

Ekipler, denetimlerde araç ve sürücülerin yeterlilik belgelerini kontrol etti.

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