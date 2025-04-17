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        Kırklareli'nde toplu taşıma araçları ve taksiler denetlendi

        Kırklareli'nde zabıta ekiplerince toplu taşıma araçları ile taksiler denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 15:23 Güncelleme: 17.04.2025 - 15:25
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        Kırklareli'nde toplu taşıma araçları ve taksiler denetlendi
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        Kırklareli'nde zabıta ekiplerince toplu taşıma araçları ile taksiler denetlendi.

        Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte şehir içi toplu taşıma araçları ile taksilere yönelik denetimde bulundu.

        Ekipler, denetimlerde araç ve sürücülerin yeterlilik belgelerini kontrol etti.

        Araçlarda yolcu güvenliğine yönelik alınan önlemleri de inceleyen ekipler, eksik belge tespit edilen ve kural ihlalinde bulunan sürücülere ceza uyguladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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