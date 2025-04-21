Kırklareli'nde "Bilim ve Teknoloji Odaklı Genç İnsan Kaynağımız ile Birlikte Başarıyoruz" konferansı düzenlendi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, "En fazla istihdam oluşturan üniversiteler arasında dünyada 204, Türkiye'de de 1. üniversite olarak görünüyoruz." dedi.

Mandal, Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen "Bilim ve Teknoloji Odaklı Genç İnsan Kaynağımız ile Birlikte Başarıyoruz" konferansında, her gencin hayallerinin olması gerektiğini söyledi.

Çok güzel bir kampüse sahip olduklarını anlatan Mandal, Türkiye'de en iyi üniversitelerden biri olduklarını kaydetti.

Öğrencilere her türlü imkanı sunma gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Mandal, "Var olma gerekçemiz olan mühendislik ve teknolojide dünyada ilk 100'de olan tek üniversiteyiz, 79. sıradayız. Bu bizim için oldukça kritik, bir önceki yıl 97'lerdeydik. En fazla istihdam oluşturan üniversiteler arasında dünyada 204, Türkiye'de de 1. üniversite olarak görünüyoruz. Bunun yanı sıra en fazla akademisyen bulunan üniversite olarak yer alıyoruz." diye konuştu.

Mandal, bilim ve teknolojinin önemine değindi.

Hayallerin gerçekleştirilmesi için hedefe emin adımlarla gidilmesi gerektiğini anlatan Mandal, "Başarı her zaman bir defada gerçekleşiyorsa o biraz tesadüfi bir konu. Dolayısıyla gerçek başarının içerisinde zorluklar olması gerekiyor. Siz o zorluklara ne kadar istekli ve dirençliyseniz o zaman başarı gerçekleşebiliyor." ifadelerini kullandı.