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        Kırklareli'nde "Bilim ve Teknoloji Odaklı Genç İnsan Kaynağımız ile Birlikte Başarıyoruz" konferansı düzenlendi

        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, "En fazla istihdam oluşturan üniversiteler arasında dünyada 204, Türkiye'de de 1. üniversite olarak görünüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 16:58 Güncelleme: 21.04.2025 - 17:08
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        Kırklareli'nde "Bilim ve Teknoloji Odaklı Genç İnsan Kaynağımız ile Birlikte Başarıyoruz" konferansı düzenlendi
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        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, "En fazla istihdam oluşturan üniversiteler arasında dünyada 204, Türkiye'de de 1. üniversite olarak görünüyoruz." dedi.

        Mandal, Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen "Bilim ve Teknoloji Odaklı Genç İnsan Kaynağımız ile Birlikte Başarıyoruz" konferansında, her gencin hayallerinin olması gerektiğini söyledi.

        Çok güzel bir kampüse sahip olduklarını anlatan Mandal, Türkiye'de en iyi üniversitelerden biri olduklarını kaydetti.

        Öğrencilere her türlü imkanı sunma gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Mandal, "Var olma gerekçemiz olan mühendislik ve teknolojide dünyada ilk 100'de olan tek üniversiteyiz, 79. sıradayız. Bu bizim için oldukça kritik, bir önceki yıl 97'lerdeydik. En fazla istihdam oluşturan üniversiteler arasında dünyada 204, Türkiye'de de 1. üniversite olarak görünüyoruz. Bunun yanı sıra en fazla akademisyen bulunan üniversite olarak yer alıyoruz." diye konuştu.

        Mandal, bilim ve teknolojinin önemine değindi.

        Hayallerin gerçekleştirilmesi için hedefe emin adımlarla gidilmesi gerektiğini anlatan Mandal, "Başarı her zaman bir defada gerçekleşiyorsa o biraz tesadüfi bir konu. Dolayısıyla gerçek başarının içerisinde zorluklar olması gerekiyor. Siz o zorluklara ne kadar istekli ve dirençliyseniz o zaman başarı gerçekleşebiliyor." ifadelerini kullandı.

        TÜBİTAK Başkanlığı döneminde de Kırklareli'nde lise öğrencileriyle bir araya geldiğini hatırlatan Mandal, en iyi insan kaynağını yetiştirmek için çalıştıklarını belirtti.

        - Öğrencileri TEKNOFEST'e davet etti

        Üniversitelerini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığına dikkati çeken Mandal, şöyle devam etti:

        "Bu sene sınav sonuçlarınız ne olursa olsun mutlaka TEKNOFEST'e gelin. Farklı bir şekilde sizin gibi hayalleri olan arkadaşlarımızın kendi hayallerini nasıl gerçekleştiğini görmelisiniz. Ben genç arkadaşlarımıza kendimden daha çok güveniyorum. Ülkemizde ve dünyada iyi şeyler olacaksa, ben buna inanan birisiyim, bunun sizler vasıtasıyla olacağına da yürekten inanıyorum. Hiçbir ön koşulsuz ve yargısız."

        Konuşmaların ardından Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Kılınç tarafından Mandal'a hediye ve plaket verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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