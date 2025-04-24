Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Rengin Ak'a ziyaretler sürüyor.

Ak, makamında KLÜ kurucu rektörü Prof. Dr. Mustafa Aykaç'ı kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ak, üniversiteye olan katkılarından dolayı Aykaç'a teşekkür etti.

Aykaç da, Ak'a çalışmalarında başarılar diledi.

- Babaeski'de çocuk parkları yenileniyor

Babaeski'de çocuk parklarının yenilenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Belediye Başkanı Fırat Yayla çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Çocukların sağlıklı, güvenli ve keyifli ortamlarda vakit geçirebilmeleri en büyük önceliklerinden olduğunu belirten Yayla, "Bu anlayışla, ilçemizdeki oyun parklarını yenilemek, eksiklerini gidermek ve standartlara uygun hale getirmek üzere sahada yerinde tespitler gerçekleştirdik." dedi.

İlçede tüm alanda yatırımların devam ettiğini ifade eden Yayla, her bir çocuğun gülüşünü çoğaltmak amacıyla parkların yenilendiğini ve yeni parklar kazandırmak için çalıştıklarını kaydetti.