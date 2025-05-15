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        Evi yanan zihinsel engelli komşusuna kapısını açtı

        UFUK ERTOP - Kırklareli'ye bağlı Dereköy'de yaşayan 70 yaşındaki Murat Öztomruk, yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen zihinsel engelli komşusuna evinin bir odasını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 11:10 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:10
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        Evi yanan zihinsel engelli komşusuna kapısını açtı
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        UFUK ERTOP - Kırklareli'ye bağlı Dereköy'de yaşayan 70 yaşındaki Murat Öztomruk, yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen zihinsel engelli komşusuna evinin bir odasını açtı.

        Zihinsel engelli 45 yaşındaki Serkan Taş'ın yalnız yaşadığı ev, 29 Nisan'da çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Evsiz kalan Taş'ın durumunu öğrenen ve tek yaşayan Öztomruk, köy muhtarı Remzi Solak ile iletişime geçerek evinin bir odasını kullanıma açabileceğini iletti.

        Köy halkının imece usulüyle sağladığı yatak, yorgan, masa ve koltuk gibi eşyalarla oda yaşanabilir hale getirildi.

        Serkan Taş, yardımsever komşusunun evinde yaşamaya başladı.

        - "Çok mutluyum, sanki böyle bir ferahlık geldi bana"

        Murat Öztomruk, AA muhabirine, tüm köyün evi yanan komşusu için seferber olduğunu söyledi.

        Komşusunun evinin yandığını duyunca çok üzüldüğünü dile getiren Öztomruk, evsiz kaldığını öğrenince kendisinin de yardım etmekten geri durmadığını belirtti.

        Öztomruk, evinin bir odasını açarak Taş'ın barınma ihtiyacını karşıladığını dile getirerek, "Serkan kardeşimizin evi gece yanmış. Ben de sabah haberini aldım. Şu anda benim evimde kalıyor, bir iyilik yapmış olduk. Ben isterim herkes birbirine böyle yardım etsin. Çok mutluyum, sanki böyle bir ferahlık geldi bana, öyle bir mutluyum. Evi yandığı için çok üzüldüm. Ben de açtım yuvayı ona kalsın diye." diye konuştu.

        - "Bu kardeşimizin başka tutunacak dalı yoktu"

        Köy muhtarı Remzi Solak da köylerinde imece usulü yardımlaşmanın sürmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

        Yangının 29 Nisan'da gece saatlerinde çıktığını anlatan Solak, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından evin kullanılmaz hale geldiğini belirtti.

        Ev sahibi zihinsel engelli Taş'ın evsiz kaldığını ve köylülerin yardım etme telaşına girdiğini ifade eden Solak, şöyle devam etti:

        "Bu kardeşimizin başka tutunacak dalı yoktu ve bir yere yerleşmesi gerekiyordu. Yemek lazım, barınma lazım, eşya lazım. Bu sırada köyümüz halkından Murat Öztomruk, evi tamir oluncaya kadar evinde ikamet ettirmek istediğini söyledi. Sağ olsun, Allah razı olsun bu çok büyük bir duyarlılık insanlık adına. Köylerimizde böyle yardımlaşmalar hala devam ediyor."

        Solak, Taş'ın yanan evini de el birliğiyle yapacaklarını ifade etti.

        Serkan Taş ise bir anda soba borularının yıkıldığını ve çatının tutuştuğunu ifade ederek, komşusu Murat Öztomruk'un kendisine evini açtığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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