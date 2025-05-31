Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Bulut, daha sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ı ziyaret etti.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bulut'un ilk olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.