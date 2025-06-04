Kırklareli Valisi Turan, halk pazarında incelemede bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, kapalı pazar yerinde Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirleri inceledi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, kapalı pazar yerinde Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirleri inceledi.
Turan, pazar alanını gezerek İl Emniyet Müdür Vekili Mutlu Bucurgat'tan tedbirler hakkında bilgi aldı.
Ardından belediye zabıta bürosunu ziyaret eden Turan, çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.
Esnafla sohbet eden Turan, vatandaşlarında taleplerini dinledi.
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