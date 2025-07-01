Kırklareli'nde İl Encümeni toplandı

İl Encümeni üyeleri ve İl Özel İdaresi personeline teşekkür eden Turan, vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için gece gündüz demeden çalışacaklarını kaydetti.

Toplantıda, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu tarafından yapılan yatırımlar hakkında bilgi verildi.

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