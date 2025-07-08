Kırklareli merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da bazı şüphelilerin yurtdışından getirdikleri uyuşturucu maddeleri piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı.

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