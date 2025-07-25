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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 09:19 Güncelleme: 25.07.2025 - 09:51
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Özderin, ziyarette askeri personeli selamlayıp görevlerinde başarı diledi.

        İlçe Jandarma Komutanlığında incelemede bulunan Özderin, yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında brifing aldı.

        - "Hoşgeldin Bebek Projesi"

        Pınarhisar Belediyesince "Hoşgeldin Bebek Projesi" yürütülüyor.

        Proje kapsamında Belediye Başkanı İhsan Talay, yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek hediye verdi.

        Talay, ziyaretlerin ardından yaptığı konuşmada, Hoşgeldin Bebek Projesi'ni önemsediklerini belirtti.

        Yaşamın her anında vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Talay, acıları da sevinçleri de birlikte yaşamak gerektiğini söyledi.

        Talay, herkese mutlu bir ömür dileğinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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