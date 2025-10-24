Kırklareli'nde hükümlüler için kütüphane kuruldu
Kırklareli'nde hükümlüler için kütüphane oluşturuldu.
Kırklareli'nde hükümlüler için kütüphane oluşturuldu.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, müdürlük binasında yer alan kütüphanede farklı türlerde yaklaşık 5 bin kitap bulunuyor.
Açılış törenine Vali Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, Denetimli Serbestlik Müdürü Can Özdemir ile kurum müdürleri katıldı.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Turan ve beraberindekiler kütüphaneyi gezdi.
Turan, Denetimli Serbestlik Müdürü Özdemir'den kütüphane hakkında bilgi alarak kitapları inceledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.